Система лесоохраны будет усовершенствована, чтобы не повторилась летняя история с пожарами, - Путин

Экологическая ситуация в Сибири далека от благополучной, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Журналисты напомнили президенту, что Красноярск входит в число самых загрязненных городов по качеству воздуха. Летом люди задыхались от дыма лесных пожаров, а в другое время город накрывает ядовитый смог от заводов. Жители выходят на митинги.

Глава государства пояснил, что лесные пожары в этом году носили рукотворный характер, в основном это вина черных лесорубов.

Некоторые природные пожары, очаги которых находятся на удалении, тушить очень сложно, добавил президент. В итоге едкий дым из-за ветра летит на города.

Путин пообещал, что Россия будет усовершенствовать систему лесоохраны, чтобы ситуация не повторилась следующим летом. Функцию защиты леса вернут на федеральный уровень, уточнил он.