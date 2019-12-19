Денис Демидов: Кто-то уходит работать в частные клиники, но потом возвращается

Начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов рассказал о том, что происходит с кадрами в медицинских учреждениях, и объяснил, почему в государственных клиниках врачам лучше живётся, чем в частных.

"Существует определённый отток кадров, – признал Денис Демидов. – Те медицинские центры, которые находятся в системе ОМС и системе здравоохранения, борются за них, участвуют в этом рынке и вытягивают кадры в определённом количестве".

Как передает корреспондент Накануне.RU, по словам начальника управления здравоохранения, это естественный процесс, когда на пенсию уходят старые специалисты, а на их места приходят новые. Также в управлении здравоохранения прекрасно понимают, какие задачи ставят перед собой кадры: это более комфортные условия труда и более высокая заработная плата.

"Кто-то уходит работать в платное медицинское учреждение, кто-то потом возвращается. Потому что в платных медучреждениях изначально ставят достаточно хорошие условия, но не дают такой социальный пакет защиты, как, допустим: коллектив, отношение главврача, как это в муниципальных или других государственных учреждениях", – разъясняет Денис Демидов.

Также он рассказал о сотрудничестве управления здравоохранения с медицинским университетом и их коллективной работе по развитию кадров. "Разработка программ для амбулаторий, разработка программ последипломного образования, путём совершенствования врачей. Всё это совместно прорабатывается с университетом, – объясняет Денис Демидов. – Это наш коллективный труд. Не может медицинский университет существовать без здравоохранения, точно так же, как и здравоохранение не может существовать без медицинского университета".

Также, по заверению Дениса Демидова, сейчас в здравоохранении заработная плата полностью соответствует всем критериям и задачам, которые поставил президент Владимир Путин, и условия на достаточно высоком уровне. В среднем, с учётом огромного пласта профессиональной деятельности и подготовки специалистов, заработная плата врачей составляет более 70 тыс. руб. Это и влияет на хорошую укомплектованность, потому сильной утечки кадров в Екатеринбурге не наблюдается.

"Сейчас, можно сказать, что по Екатеринбургу ситуация достаточно стабилизировалась. Какого-то серьёзного оттока не было. Был небольшой негативный тренд, но сейчас всё достаточно стабильно", – сообщает начальник управления здравоохранения.