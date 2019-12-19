На Южном Урале из районной больницы эвакуировали 150 человек из-за пожара

В селе Миасское Челябинской области из центральной районной больнице эвакуировали 150 человек из-за пожара в подсобном помещении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о задымлении в приемном покое больницы поступило сегодня утром от диспетчера Копейского отряда федеральной противопожарной службы. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Возгорание произошло в подсобном помещение на площади 12 кв.м. Пожарные вскрыли двери в помещение и оперативно справились с возгоранием.

В результате инциндента никто не пострадал. Еще до прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу.

После проветривания помещения все пациенты вернулись в медучреждение.

Установлено, что к пожару привело короткое замыкание электрооборудования, оставшегося без присмотра.