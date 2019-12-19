05 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
пожар в больнице, село Миасское, (2019) | Фото: 74.mchs.gov.ru

На Южном Урале из районной больницы эвакуировали 150 человек из-за пожара

В селе Миасское Челябинской области из центральной районной больнице эвакуировали 150 человек из-за пожара в подсобном помещении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о задымлении в приемном покое больницы поступило сегодня утром от диспетчера Копейского отряда федеральной противопожарной службы. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Возгорание произошло в подсобном помещение на площади 12 кв.м. Пожарные вскрыли двери в помещение и оперативно справились с возгоранием.

В результате инциндента никто не пострадал. Еще до прибытия огнеборцев из больницы были эвакуированы 150 человек, в том числе лежачие больные, которые были доставлены автобусом в ближайшую школу.

После проветривания помещения все пациенты вернулись в медучреждение.

Установлено, что к пожару привело короткое замыкание электрооборудования, оставшегося без присмотра.

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На Южном Урале из районной больницы эвакуировали 150 человек из-за пожара

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Теги: пожар, больница, эвакуация, МЧС,



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