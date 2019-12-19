05 Октября 2020
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четвертый мост через Обь, Новосибирск, проект (2016) | Фото: sibkray.ru

Путин: "Мост через Обь – важный объект транспортной инфраструктуры"

Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством моста через Обь в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время большой пресс-конференции глава государства сказал: "Развитие транспортной инфраструктуры ведется в плановом порядке, и было бы неправильно выхватывать какой-то проект из общего контекста, это вряд ли целесообразно".

При этом он подчеркнул, что "мост через Объ – один из важных объектов транспортной инфраструктуры, он "расшивает" ситуацию в этом регионе". "Выход к портам крайне важен для нас. И строительство таких объектов должно быть синхронизировано с транспортными потоками", - заметил президент.

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Путин: "Мост через Обь – важный объект транспортной инфраструктуры"

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Теги: мост через обь, янао, северный морской путь



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