Путин считает, что благотворительные сборы для больных детей не решат проблем, "но господь вас отметит"

Владимир Путин прокомментировал ситуацию, когда больным российским детям деньги на лечение собирают "всем миром", например, с помощью СМС.

"Конечно, мы должны добиваться особого подхода к детям. Мы так и стараемся делать. В отдельную категорию вывели детскую рецептуру, например. Что касается благотворительности, обращения с призывами о помощи – эти призывы, их нельзя запретить. Помощь одному-двум детям важна. Уже господь вас отметит. Но в общей картине они мало что меняют", - полагает глава государства.