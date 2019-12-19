05 Октября 2020
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детсад, детский сад, мальчики, машинки, игра, дети (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Путин считает, что благотворительные сборы для больных детей не решат проблем, "но господь вас отметит"

Владимир Путин прокомментировал ситуацию, когда больным российским детям деньги на лечение собирают "всем миром", например, с помощью СМС.

"Конечно, мы должны добиваться особого подхода к детям. Мы так и стараемся делать. В отдельную категорию вывели детскую рецептуру, например. Что касается благотворительности, обращения с призывами о помощи – эти призывы, их нельзя запретить. Помощь одному-двум детям важна. Уже господь вас отметит. Но в общей картине они мало что меняют", - полагает глава государства.

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Путин считает, что благотворительные сборы для больных детей не решат проблем, "но господь вас отметит"

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Теги: владимир путин, больные дети, благотворительность



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