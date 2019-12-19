Президент: Запрещать миграцию нельзя, она нужна экономике

Президента Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции спросили, нужно ли восполнять демографию за счет мигрантов.

По мнению главы государства, решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода – увеличение рождаемости и эмиграция.

Путин привел в пример Канаду, где существует министерство, занимающееся вопросами миграции, и чиновники решают, какие кандидаты подходят, а какие нет.

По мнению президента, России нужен аналогичный подход.

Путин считает, что запрещать миграцию нельзя, несмотря на то, что некоторые переселенцы ведут себя так, как дома себя не вели бы. "Но экономике нужна миграция", - отметил Путин.

Как отметил глава государства, нужно "подходить к делу с умом". К примеру, принимать меры, которые бы способствовали продвижению культуры у мигрирующих в Россию.