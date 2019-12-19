"Страну должны объединять практические дела". В Общественной палате обсудили общероссийское единство

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
коллаж, карта России, флаг России, общество, люди, население (2018) | Фото: Накануне.RU

"Страну должны объединять практические дела". В Общественной палате обсудили общероссийское единство

В Общественной палате РФ прошел форум "Общероссийское единство. Что нас объединяет", на котором был представлен проект доклада "Упрочение общероссийского единства - императив общественной консолидации". На форуме были высказаны мысли по поводу того, как сплотить общество.
Читайте также:

Проект доклада был подготовлен в рамках соответствующего проекта ОП РФ, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. В течение двух лет проводились конференции, встречи, круглые столы, чтобы придать импульс обсуждению в обществе идеи упрочения общероссийского единства.

Глава Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин отметил, что в докладе говорится о том, что нужен деятельный патриотизм. Например, "Бессмертный полк" объединяет миллионы людей. Но этого мало.

"Нам нужно, чтобы нас объединяли практические дела. В истории России было много раз, когда мы объединялись и делали то, во что не верил никто, кроме нас самих", - сказал он.

По его мнению, необходимо принять Декларацию общероссийского единства, в которой прописать разделяемые большинством россиян нормы, являющиеся ориентирами в жизни. Они бы служили основанием для принятия нормативных актов, оценки деятельности власти и т.п.

Директор по науке фонда "Общественное мнение" Елена Петренко подчеркнула, что политическим итогом 2018 года для России стало падение доверия граждан к власти. И принятие какой-то декларации ничего не изменит, хотя она сама по себе нужна.

"Потребуются серьезные программы, технологии и ресурсы по типу национальных проектов и, конечно же, социальные акторы", - отметила социолог.

Она считает, что корпус таких акторов уже зародился в среде социально активных граждан, а "ряды потенциальных амбассадоров", т.е. взрослых россиян, включенных в политическое, гражданское и добровольческое движение, увеличились до 18%. То есть почти пятая часть взрослого населения.

В то же время, несмотря на здравые суждения, выступления на форуме были весьма общими, и чувствовалось, что разговор шел больше о желаемом, чем о фактическом.

Напомним, опрос сайта ОП свидетельствует о том, что 98% россиян испытывают чувство несправедливости происходящего в стране. А в докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества в 2018 году говорится, что общество не чувствует достаточного участия в принятии решений, влияющих на жизнь страны, из-за чего у граждан формируется недоверие к власти. В этих условиях формирование общероссийского единства сталкивается с рядом сложностей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Страну должны объединять практические дела". В Общественной палате обсудили общероссийское единство

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественная палата, общество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети