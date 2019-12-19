"Страну должны объединять практические дела". В Общественной палате обсудили общероссийское единство

В Общественной палате РФ прошел форум "Общероссийское единство. Что нас объединяет", на котором был представлен проект доклада "Упрочение общероссийского единства - императив общественной консолидации". На форуме были высказаны мысли по поводу того, как сплотить общество.

Проект доклада был подготовлен в рамках соответствующего проекта ОП РФ, предусмотренного планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. В течение двух лет проводились конференции, встречи, круглые столы, чтобы придать импульс обсуждению в обществе идеи упрочения общероссийского единства.

Глава Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин отметил, что в докладе говорится о том, что нужен деятельный патриотизм. Например, "Бессмертный полк" объединяет миллионы людей. Но этого мало.

"Нам нужно, чтобы нас объединяли практические дела. В истории России было много раз, когда мы объединялись и делали то, во что не верил никто, кроме нас самих", - сказал он.

По его мнению, необходимо принять Декларацию общероссийского единства, в которой прописать разделяемые большинством россиян нормы, являющиеся ориентирами в жизни. Они бы служили основанием для принятия нормативных актов, оценки деятельности власти и т.п.



Директор по науке фонда "Общественное мнение" Елена Петренко подчеркнула, что политическим итогом 2018 года для России стало падение доверия граждан к власти. И принятие какой-то декларации ничего не изменит, хотя она сама по себе нужна.

"Потребуются серьезные программы, технологии и ресурсы по типу национальных проектов и, конечно же, социальные акторы", - отметила социолог.

Она считает, что корпус таких акторов уже зародился в среде социально активных граждан, а "ряды потенциальных амбассадоров", т.е. взрослых россиян, включенных в политическое, гражданское и добровольческое движение, увеличились до 18%. То есть почти пятая часть взрослого населения.



В то же время, несмотря на здравые суждения, выступления на форуме были весьма общими, и чувствовалось, что разговор шел больше о желаемом, чем о фактическом.

Напомним, опрос сайта ОП свидетельствует о том, что 98% россиян испытывают чувство несправедливости происходящего в стране. А в докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества в 2018 году говорится, что общество не чувствует достаточного участия в принятии решений, влияющих на жизнь страны, из-за чего у граждан формируется недоверие к власти. В этих условиях формирование общероссийского единства сталкивается с рядом сложностей.