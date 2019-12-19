05 Октября 2020
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Политика В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин не стал отвечать на вопрос о возможности возглавить Союзное государство

Президент РФ Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о том, может ли он после 2024 года, когда закончится срок его президентства, возглавить Союзное государство.

В ходе большой пресс-конференции журналистка РБК заявила, что соответствующее предположение высказывают многие наблюдатели. Также она спросила о том, каким должно быть Союзное государство России и Белоруссии.

По мнению Путина, решение о создании Союзного государства было бы правильным. Он отметил, что русские и белорусы почти один народ.

"Но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы, почти на 90%", - отметил президент.

Путин добавил, что много сделано уже в рамках ЕврАзЭС. И в чем-то даже в сфере экономики интеграция в рамках этого объединения глубже, чем в Союзном государстве.

Ответа на вопрос о возможности возгласить Союзное государство журналисты не дождались.

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Путин не стал отвечать на вопрос о возможности возглавить Союзное государство

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Теги: владимир путин, союзное государство



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