Тоболяк устроил стрельбу в одной из квартир, есть погибшие

В одном из домов Тобольска произошла стрельба, есть погибшие, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о трагедии появилась в одной из групп "ВКонтакте". Автор поста сообщил, что ночью в доме № 120 шестого микрорайона города погибли двое мужчин, одна женщина ранена.

В пресс-службе областного управления СК Накануне.RU сообщили, что инцидент произошел накануне вечером, в одной из квартир по ул. С. Ремезова. По версии следствия, 49-летний мужчина находился в квартире потерпевших - мужчины и женщины, являющихся сожителями. Между ними произошел конфликт и злоумышленник выстрелил из обреза ружья в хозяев квартиры. От полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина, предположительно, свел счеты с жизнью.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".