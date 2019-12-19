Свердловские трассы накроет сильный снег с метелями. Водителей просят отнестись с пониманием

В Свердловской области ожидается сильный снег с метелями. По прогнозам синоптиков, непогода придет уже в ближайшие дни.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", для предотвращения гололеда и снежного наката будет задействовано 58 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики. Водителей просят отнестись к процессу уборки снега с пониманием, соблюдать правила дорожного движения, не идти на обгон и не создавать помех для спецмашин.

Как добавили в ведомстве, трассы патрулируются в круглосуточном режиме каждые два часа. Сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок будет бесплатным.