05 Октября 2020
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Политика В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин: "Своих не сдаём" про правоохранительные органы – совершенно не корректное выражение

Владимир Путин прокомментировал предложение "перетряхнуть и почистить" правоохранительные органы. Он рассказал историю об одном из своих коллег в КГБ.

"Я трудовую деятельность начинал в органах госбезопасности, - напомнил президент во время большой пресс-конференции. – И там были ветераны, которые разбегались, когда в здание входил один старичок. Он работал в органах в 36-37 годах. Тогда как раз были чистки. Утром человек бывало приходил на работу, на него заводили дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. Этот старичок приводил приговоры в исполнение. Чистки мы уже проходили, и лучше их не проводить. Надо контролировать правоохранительные органы – это очевидно, особенно со стороны общественности должен быть контроль. Но "Своих не сдаем" – это совершенно не корректно говорить в отношении правоохранительных органов. Бывает, когда непосредственное начальство хочет кого-то прикрыть, но службы безопасности работают хорошо".

Путин также прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова, по которому процесс был засекречен. "Принято решение засекретить материалы, потому что затронуты вопросы оперативно-розыскной деятельности, а это засекреченные данные. Но могу вас проинформировать, что по делу от работы отстранены пять человек, они все уволены из органов, и против всех возбуждены дела. Следствие ведет СКР, а не МВД", - рассказал Путин.

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Путин: "Своих не сдаём" про правоохранительные органы – совершенно не корректное выражение

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Теги: пресс-конференция путина, дело ивана голунова, чистки в правоохранительных органах



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