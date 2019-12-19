Новым ректором УрГАХУ стал разработчик проекта уральских "Сандунов"

Новым ректором Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) стал Александр Долгов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится на сайте вуза.

Сообщается, что по итогам голосования на конференции трудового коллектива Долгов победил в первом туре. Он получил большинство голосов делегатов.

Александр Долгов является выпускником Свердловского архитектурного института, директором филиала ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" УралНИИпроект, член-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук. Он кандидат архитектуры, профессор и заслуженный архитектор РФ.

Как сообщало Накануне.RU, Долгов является одним из разработчиков проекта новой городской бани на улице Куйбышева в Екатеринбурге, которую планируется построить по типу московских "Сандунов".