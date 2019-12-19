05 Октября 2020
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Общество В России
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Путин объяснил, почему Петербург "заваливает" мусором Ленобласть

В вопросе "мусорной реформы" крайне важен контакт между властными структурами и населением, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Журналист в буквальном смысле закричал, желая задать вопрос главе государства. Он пожаловался на мусор в Ленинградской области, который свозится туда из Санкт-Петербурга.

Жители области задаются вопросом, почему область "заваливают" мусором из Петербурга, а инфраструктура не создается.

Отвечая на наболевший вопрос, Путин пояснил, что такой отрасли как переработка отходов, в СССР не было, Россия создает ее с нуля. А, между тем, "мы генерируем в год 70 млн тонн отходов", отметил президент.

По словам главы государства, все основные решения по данной реформе приняты, но не хватает прямого общения с гражданами.

"Люди должны знать, что поступает, на каком основании, - пояснил Путин. - С людьми нужно вести диалог".

В первую очередь, подчеркнул он, необходимо избавиться от серых схем и криминала. "Люди возмущаются ростом тарифов, это нужно объяснять, для этого нужно, чтобы все было прозрачно", - сказал Путин.

Можно, конечно, было бы вывозить не в Ленобласть, а к Северному Ледовитому океану, но это повысило бы тарифы, отметил он. Кроме того, Санкт-Петербург и Ленинградская область - это все же единый с экономической точки зрения субъект, как и Москва с Московской областью, заключил президент.

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Путин объяснил, почему Петербург "заваливает" мусором Ленобласть

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Теги: владимир путин, мусор, пресс-конференция



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