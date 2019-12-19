Ямальским городам выделят свыше 400 миллионов на борьбу со снегом

С нового года в городах Ямала будет обновлена снегоуборочная техника: планируется закупить 76 специализированных машин – снегоуборочные тракторы, самосвалы, грейдеры, передает корреспондент Накануне.RU.

В сравнении с прошлым годом объем финансирования вырос более чем в четыре раза.

По словам замглавы дорожного департамента автономного округа Алексея Федосова, "такой большой объем спецтранспорта поможет муниципалитетам содержать улично-дорожную сеть в порядке".

Отметим, что парк специализированной техники в ямальских городах был изношен более чем наполовину. Решение об увеличении финансирования было принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.