05 Октября 2020
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сугробы, черный снег, грязь (2020) | Фото: Накануне.RU

Ямальским городам выделят свыше 400 миллионов на борьбу со снегом

С нового года в городах Ямала будет обновлена снегоуборочная техника: планируется закупить 76 специализированных машин – снегоуборочные тракторы, самосвалы, грейдеры, передает корреспондент Накануне.RU.

В сравнении с прошлым годом объем финансирования вырос более чем в четыре раза.

По словам замглавы дорожного департамента автономного округа Алексея Федосова, "такой большой объем спецтранспорта поможет муниципалитетам содержать улично-дорожную сеть в порядке".

Отметим, что парк специализированной техники в ямальских городах был изношен более чем наполовину. Решение об увеличении финансирования было принято губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

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Ямальским городам выделят свыше 400 миллионов на борьбу со снегом

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Теги: снегоуборочная техника, финансирование



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