Первая в мире плавучая АЭС дала электричество на Чукотке

Первая в мире атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в четверг выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа, сообщает Росатом.

Включение генераторов плавучего энергоблока в сеть осуществлено после синхронизации с параметрами береговой сети. Росатом отмечает, что для жителей чукотского города Певек этот день стал символичным - в преддверии Нового года с энергетическим пуском ПАТЭС в городе зажглась новогодняя елка, передает ТАСС.

Подключение "Академика Ломоносова" к тепловым сетям Певека будет произведено в 2020 году.

Станция строилась более двух лет, не обошлось без инцидентов. Так, в 2017 году на строящейся станции произошел пожар: в помещении размером 4х4 м произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения.