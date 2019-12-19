Россиянкам рассказали, до какого возраста надо родить первого ребенка

Россиянкам посоветовали рожать первенца до 35 лет. Позже тоже можно, но шансов на собственно зачатие – меньше, считает врач-репродуктолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.

Она отметила, что в России, как и практически во всех развитых странах, растет проблема бесплодия, что связано с изменением репродуктивного поведения.

"Если раньше женщина в XIX веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях", - пояснила Краснопольская.