Екатеринбуржцы выбрали парк Энгельса для первоочередного благоустройства

Екатеринбуржцы выбрали городские территории, которые будут благоустроены в первую очередь. Об этом на брифинге рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опрос состоялся. Хотелось бы, чтобы горожане участвовали активнее. В опросе приняли участие 19 тыс. 524 человека. Из них только четверо отправили письмо по почте в администрацию. Другие голосовали в гул-форме", - рассказала чиновница.

По ее словам, с результатом 25% победил парк Энгельса на Бажова. Там будет проведено освещение и обустройство зон отдыха для всех возрастов. Речь идёт о ремонте в 2021 году.

Напомним, сбор предложений от екатеринбуржцев по благоустройству общественных территорий уральской столицы для включения их в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" проводился на официальном портале Екатеринбурга с 18 ноября по 13 декабря.