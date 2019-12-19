05 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Екатеринбуржцы выбрали парк Энгельса для первоочередного благоустройства

Екатеринбуржцы выбрали городские территории, которые будут благоустроены в первую очередь. Об этом на брифинге рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Опрос состоялся. Хотелось бы, чтобы горожане участвовали активнее. В опросе приняли участие 19 тыс. 524 человека. Из них только четверо отправили письмо по почте в администрацию. Другие голосовали в гул-форме", - рассказала чиновница.

По ее словам, с результатом 25% победил парк Энгельса на Бажова. Там будет проведено освещение и обустройство зон отдыха для всех возрастов. Речь идёт о ремонте в 2021 году.

Напомним, сбор предложений от екатеринбуржцев по благоустройству общественных территорий уральской столицы для включения их в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" проводился на официальном портале Екатеринбурга с 18 ноября по 13 декабря.

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Екатеринбуржцы выбрали парк Энгельса для первоочередного благоустройства

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Теги: тамара благодаткова, сад энгельса, благоустройство



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