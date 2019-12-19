В Петербурге сильный ветер повалил новогодние ели и сорвал крыши с зданий

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса.

По данным МЧС, сорваны кровли 16 зданий. От сильного шторма пострадали и владельцы машин.

Как пишет "Фонтанка", ветер переворачивал новогодние ели, которые, однако, даже сломанные продолжали светиться праздничной иллюминацией.

Сильнее других пострадало дерево на Адмиралтейской набережной, а напротив Медного всадника. О пострадавших не сообщается.

Между тем, 19 декабря в городе на Неве синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 25-28 м/с. В связи с угрозой наводнения была закрыта дамба.