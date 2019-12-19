Активисты нашли свалки и слив фекалий в озеро, очистку которого губернатор Моор называл приоритетом

Экоактивисты провели повторный экологический рейд на территории озера Алебашево и его окрестностей. По итогам рейда были найдены два локальных участка скопления мусора. Кроме того, активисты отметили, что слив фекальных вод до сих пор не устранен, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об итогах проверки размещена в группе "Ноосфера-Тюмень".

Из положительных изменений волонтеры отметили, что департамент недропользования и экологии Тюменской области устранил обнаруженные в начале октября прошлого года более 80 несанкционированных мусорных свалок.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор, поручил областному правительству и муниципальным властям объединить усилия по разработке проекта развития зоны озера и внести изменения в планы работ. Предпринимателям и общественникам глава региона предложил до конца очистки подумать над концепцией развития рекреационной зоны Алебашево.

Очистку озера он назвал более приоритетным проектом и предлагал перенаправить средства с очистки озера Лебяжье на озеро Алебашево.