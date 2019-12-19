На пресс-конференцию Путина журналистов попросили не приносить большие плакаты

Журналистам установили ограничение на размер плакатов, которые можно приносить на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина.

Департамент аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента попросил в ходе общения с президентом не использовать плакаты размером больше формата А3 (297×420 миллиметров), поскольку это мешает работе съемочных групп и фотографов.

Как сообщает РИА Новости, такие письма пришли всем аккредитованным представителям прессы.

Напомним, в этом году пресс-конференция российского президента ставит очередной рекорд по числу аккредитованных журналистов - их 1895 человек.

В прошлом году аккредитацию получили 1702 журналиста, в 2017 году эта цифра составляла 1640 человек.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина стартует в полдень 19 декабря.

Пресс-конференция станет 15-й по счету. "Это беспрецедентный формат", который мало где встречается в мире, отмечал пресс-секретарь Путина. По словам Дмитрия Пескова, "отсутствие какой-либо режиссуры тут налицо".