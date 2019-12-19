На Среднем Урале охотнику прострелили ноги: мужчина скончался

На Среднем Урале охотник случайно убил своего земляка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 17 декабря в лесном массиве Карпинского района: житель Краснотурьинска, будучи на охоте, по неосторожности произвел выстрел из карабина в сторону другого участника охоты из того же города.

В результате мужчина 1963 года рождения получил огнестрельное ранение ног и потерял много крови. Несмотря на оказанную охотниками первую помощь, он скончался.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале браконьер застрелил охотничьего инспектора, который пытался его задержать.