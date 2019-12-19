На Ямале многодетные семьи смогут получить 100 тысяч вместо бесплатной земли

Депутаты заксобрания Ямала на последнем в этом году заседании приняли документ, который позволит местным властям давать семьям, в которых воспитывают троих и более детей, социальную выплату вместо участка, полагающегося бесплатно, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сумма выплаты – 100 тыс. руб. Депутат от ЛДПР Иван Вершинин в своем комментарии отметил, что этих денег мало – на них нельзя "построиться".

Депутаты приняли поправки.