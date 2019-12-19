05 Октября 2020
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Экономика В России
сельское хозяйство виноград лоза (2014) | Фото: Накануне.ru

Новый закон о виноделии разделил производителей шампанского, некоторые грозят сокращением производства

Новый закон о виноградарстве и виноделии вызвал противоречивую реакцию у отечественных производителей шампанского. Одни виноделы, у которых значительный (если не весь) объем виноматериалов импортный, переживают: теперь им нельзя будет называть свою продукцию "вином России", ее ждет место на полках рядом с дешевыми иностранными напитками. Другие радуются, поскольку их виноград выращен на российской лозе, пишут "Ведомости".

О перспективах перехода на российские саженцы при этом производители с импортным виноматериалом говорят без особого оптимизма, мол, нужно десять лет, чтобы обеспечить Россию отечественным виноградом (это данные президента "Абрау-Дюрсо" Павла Титова". По мнению президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, нужно 3-5 лет, чтобы заменить импортные саженцы винограда в России (по его словам, их доля составляет около половины). Попович же грозит снижением производства в 2-3 раза, поскольку виноделы, собирающие урожай с импортных растений, не будут получать льготы, а они очень нужны, чтобы выращивать виноград.

А вот в "Фанагории" на новый закон смотрят с оптимизмом, поскольку продукция завода почти полностью производится из собственного винограда, для посадок используются саженцы из собственного питомника.

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Новый закон о виноделии разделил производителей шампанского, некоторые грозят сокращением производства

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Теги: закон о виноделии, шампанское, импорт, виноград, игристые вина



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Ранее 20.12.2019 00:10 Мск Производство шампанского в России может упасть в разы

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