В Челябинск на испытания привезут трамвай Ростеха

В Челябинске пройдет эксплуатационные испытания трамвай "Уралтрансмаша" (входит в госкорпорацию Ростех).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростеха, речь идет о модели 71-415. Это полностью низкопольный четырехосный вагон европейского уровня, который отвечает требованиям программы "Доступная среда", в нем предусмотрено 29+1 место для сидения. Он может перевозить до 175 человек.

"Дизайн вагона проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям эргономики и удобства пользования. Для этой модели не требуется реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру российских городов", - сообщили в пресс-службе.

Трамвай уже прошел испытания в Екатеринбурге, где получил положительные отзывы горожан и специалистов обслуживающей организации.

Напомним, в ноябре из Челябинска увезли новый трёхсекционный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода, который проходил в городе тестовые испытания. Новый трехсекционный трамвай УКВЗ поступил в Челябинск в начале сентября. Он должен был в течение нескольких месяцев проходить тестовые испытания в городе. Однако во время первых испытаний он сломался.