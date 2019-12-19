05 Октября 2020
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Общество В России Москва
Филипп Киркоров (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

Квартиру Киркорова хотят выставить на торги из-за долга по кредиту

В Москве по решению суда (за долги) может быть выставлена на торги квартира Филиппа Киркорова вместе со встроенной бытовой техникой. На старте за недвижимость с духовым шкафом, кофемашиной и четырьмя кондиционерами просят 193 млн руб. Между тем, адвокат певца Александр Добровинский объясняет появление долга у своего подзащитного закрытием банка, в котором артист брал кредит. Некоторое время Киркоров просто не знал, кому платить.
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Решение о проведении торгов вынес Таганский районный суд Москвы, пишет Лента.Ру по данным издания, судья удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту и постановил взыскать с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" 779 тыс. евро (более 54 млн руб.) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

РЕН ТВ пишет со ссылкой на Добровинского, что артист кредит благополучно выплачивал, "пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица". Юрист добавил, что "теперь будет постановление суда, и будет тогда понятно, куда нужно платить. Потому что до этого платить было некуда".

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Квартиру Киркорова хотят выставить на торги из-за долга по кредиту

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Теги: филипп киркоров, кредит, квартира, долг, торги



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