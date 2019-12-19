О пожаре на золотодобывающем руднике Якутии спасателям сообщили спустя два дня

В Якутии расследуют причины пожара и гибели работника на золотодобывающем руднике "Гросс".

ЧП произошло 15 декабря, однако спасателям о нем сообщили только через два дня, передает Regnum.

Про пожаре один работник скончался, еще один пострадал. По данным СКР, из-за воспламенения дизельного топлива загорелась плавильная установка.

Рудник "Гросс" входит в состав международной компании Nordgold, введен в эксплуатацию в 2018 году.

Напомним, год назад крупное ЧП произошло на шахте в Соликамске. 22 декабря произошло возгорание в строящемся стволе №4. Сотрудники подрядной организации ФГУП УС-30 не смогли выбраться из задымленной шахты. Спасатели предприняли шесть безуспешных попыток добраться до работников. Во время седьмой попытки их тела нашли.