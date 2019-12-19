05 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

В Тюменской области возросло число заболевших корью

В Тюменской области возросло число заболевших корью. Как сообщила главный санитарный врач региона, глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в эфире телеканала "Тюменское время", в регионе подтвержден 21 случай заболевания корью, еще два под подозрением.

Чаще всего заболевания выявляют у детей, однако сформировались и так называемые семейные очаги.

"Там, где родители отказывались прививать своих детей, несмотря на то, что медицинские работники заходили в эти домашние очаги вместе с полицией, потому что даже не открывали двери медицинским работникам. В итоге в этих семейных очагах заболели еще и родители, и находятся в инфекционной больнице", - прокомментировала она.

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось о семи заболевших. Пострадавшие заболели после общения с жительницей Надыма, где была вспышка этой болезни и на домашнее обучение пришлось перевести 250 школьников. Медики обходили квартиры, предлагая жильцам поставить прививки.

Корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний. Осложнения от этого заболевания могут быть тяжелыми и опасными для жизни.

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В Тюменской области возросло число заболевших корью

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Теги: корь, контактные, роспотребнадзор, болезнь, вакцинация, прививка



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