Россию призвали активнее изымать незаконные богатства чиновников

Эксперты FATF рекомендовали РФ расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, которые могут быть конфискованы.

В докладе международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Россия названа источником преступных доходов для чиновников.

Отмечается, что ежегодный ущерб от финансовых преступлений за 2014-2018 годы только для расследованных случаев достигает 220 млрд рублей, пишет Regnum.

Речь идет о хищениях из бюджета, ухода от налогов, коррупции, мошенничества в финансовом секторе. Затем эти преступные доходы, по данным FATF, выводятся за границу и отмываются.

Ранее сообщалось, что Минюст работает над законопроектом по отъему у чиновников нелегальных накоплений. По идее ведомства, если госслужащий не может доказать легальность заработанных средств, то они изымаются прямо с банковских счетов.

Документ предусмотрен Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Сейчас в России предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход государства объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги таких лиц, в отношении которых не представлено сведений о законности их приобретения.