В Биробиджане во время эвакуации из-за лжеминирования детского сада умерла воспитательница

В Биробиджане (Еврейская автономная область) во время эвакуации одного из детских садов после сообщения о минировании умерла воспитательница, сообщают местные СМИ, они ссылаются на администрацию города.

Погибшей воспитательнице Валентине С. было 73 года. Она работала в детском саду №24. Пожилой женщине стало плохо, когда она выводила детей из здания. Прибывшие медики не смогли спасти ее, сообщает ресурс "Город на Бире". По данным РИА Новости, руководство региона окажет помощь близким воспитательницы в организации похорон.

Накануне волна лжеминирований прокатилась по Хабаровскому краю и городам соседних регионов. Так, поступило более 50 анонимных сообщений о минировании детских садов.