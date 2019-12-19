В Ноябрьске открылся единственный на Ямале ледодром

В Ноябрьске возле Дворца молодёжи появился ледодром.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, его высота - 12 м. Конструкция обтянута прочной тканью – дарнитом, на которую наморожен толстый слой льда. Аттракцион работает уже второй год. В 2018 году ледодром был установлен в поселке МК-15, а теперь он стал ещё доступнее.

Попробовать свои силы и взобраться на 12 высоту могут те, кому уже исполнилось 10 лет.

Экстремальный аттракцион будет работать всю зиму.