В ДТП в Екатеринбурге пострадали два ребенка

По улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге произошла автоавария, в которой пострадали дети.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по городу, водитель "Заз Шанс" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "Хендэ Солярис", водитель который двигался навстречу.

В результате автоаварии пострадали девочки-пассажиры "Заз Шанс" 15 и 16 лет, которые находились на заднем пассажирском сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности. Подростков госпитализировали.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП.