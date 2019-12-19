05 Октября 2020
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Политика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил раздать жителям страны около 1 трлн руб.

Это те средства, на которые в уходящем году, согласно данным Счетной палаты, ожидается неисполнение расходов бюджета. По словам политика, деньги можно было бы выделить россиянам в качестве "13 зарплаты, пенсии или стипендии".

Миронов предложил предусмотреть, чтобы деньги, о которых идет речь, тратились только на отечественные товары, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.

Кудрин заявил, что в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд руб., а в этом году показатель увеличился до 1 трлн руб.

Президент России Владимир Путин оценил данное заявление. "Что-то многовато", — ответил глава государства.

По словам Кудрина, это говорит о том, что некоторые процедуры нужно сделать менее бюрократизированными.

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Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей

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Теги: Миронов, деньги, триллион



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