Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил раздать жителям страны около 1 трлн руб.

Это те средства, на которые в уходящем году, согласно данным Счетной палаты, ожидается неисполнение расходов бюджета. По словам политика, деньги можно было бы выделить россиянам в качестве "13 зарплаты, пенсии или стипендии".

Миронов предложил предусмотреть, чтобы деньги, о которых идет речь, тратились только на отечественные товары, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.

Кудрин заявил, что в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд руб., а в этом году показатель увеличился до 1 трлн руб.

Президент России Владимир Путин оценил данное заявление. "Что-то многовато", — ответил глава государства.

По словам Кудрина, это говорит о том, что некоторые процедуры нужно сделать менее бюрократизированными.