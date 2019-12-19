05 Октября 2020
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Экономика В России
прожиточный минимум, кошелек, деньги (2015) | Фото: uhtagrad.ru

Росстат улучшил оценку роста реальных доходов россиян

Росстат пересмотрел рост реальных располагаемых доходов россиян по итогам 9 месяцев уходящего года до 0,8% в годовом выражении с 0,2%, следует из обзора Минэкономразвития.

Цифры были скорректированы после уточнения базы прошлого года. В результате изменения базы динамика реальных располагаемых денежных доходов за 1–3 кварталы 2019 года была скорректирована Росстатом в сторону увеличения на 0,3–1 п.п., уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% год к году, сообщает "Прайм".

Ранее Росстат сообщил, что доходы жителей страны в третьем квартале текущего года резко выросли.

Экономисты выразили сомнения на данный счет. Так, первая нестыковка указывает на то, что статистика ведомства не сходится с другими макроэкономическими показателями. Например, средний чек россиян снизился, а кредитов у них стало больше.

Рост реальных доходов в Росстате объяснили тем, что выросли трудовые доходы, которые занимают 77% от всех остальных. Эксперты не исключают, что Росстат ранее занижал оценку реальных располагаемых доходов.

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Росстат улучшил оценку роста реальных доходов россиян

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Теги: доходы, Росстат



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