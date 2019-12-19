05 Октября 2020
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Политика В России
(2005) | Фото: www.vvp.ru

Россиянам обещают рост пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в РФ в 2020 году составит около 3%, сообщил глава Пенсионного фонда страны Антон Дроздов.

По его словам, индексация пенсий практически в два раза выше, чем инфляция. Дроздов пообещал, что в ближайшие несколько лет пенсии увеличатся более чем на 18% по сравнению с нынешним уровнем. По его данным, в 2022 году они достигнут уровня в 18 тыс. 300 руб., сообщает ТАСС.

Тем временем, российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.

Также устанавливается обязанность пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Это, по оценке правительства России, увеличит в 2020 году доходы бюджета ПФР на 634,8 млрд руб. На такую же сумму уменьшится трансферт из федерального бюджета.

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Россиянам обещают рост пенсий в 2020 году

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Теги: пенсии, Пенсионный фонд



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