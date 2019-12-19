Российские футболисты получат уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что у национальной команды будет "индивидуальная, уникальная" экипировка, в которой спортсмены смогут играть в 2020 году, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в ноябре состоялась презентация домашней формы, в которой команда Станислава Черчесова должна была выступить на предстоящем Евро-2020. Планировалось, что игроки выйдут в ней на поле упротив сборной Бельгии в Петербурге, однако в РФС сообщили, что команда доиграет отборочный цикл в футболках старого образца.

По данным СМИ, форма якобы не понравилась футболистам как в дизайнерском, так и техническом плане. Утверждалось, что спортсмены даже отказались в ней играть.

После этого немецкий концерн Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России по футболу.