Единый электронный ресурс для учителей, родителей и сотрудников образовательной сферы запустили в школах Югры

Новый электронный ресурс для учителей, родителей и сотрудников образовательной сферы успешно запустили в 22 школах Югры. Система соединила в себе лучшие наработки образовательного контента в России и дает возможность полностью уйти от бумажных документов и индивидуализировать учебный процесс, сообщают РИА Новости..

Данная платформа – это единая цифровая образовательная среда, на которой можно реализовывать учебные программы с помощью электронного обучения, в том числе дистанционно. На ее основе можно оказывать информационно-методическую поддержку и осуществлять сбор, передачу, анализ данных, необходимых для мониторинга образовательной деятельности.



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Для сотрудников учреждений это возможность дистанционного взаимодействия. Безопасность персональных данных на платформе обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Кроме того, на платформе можно воспользоваться государственными и муниципальными услугами.

Переход на платформу позволит полностью освободить педагогов от бумажной отчетности. Дневники и журналы станут электронными. Помимо этого на платформе есть специальный модуль, который позволяет индивидуализировать образовательный процесс и осуществлять сопровождение ребенка, а если модуль интересен сразу нескольким ученикам из параллели, то они смогут изучать углубленно некоторые предметы, объединившись в группы.

"Мы уходим от бумажных носителей, создаем информационно-коммуникационную инфраструктуру в образовательных организациях. Данная платформа позволяет убрать образовательные границы, расширить возможность получения знаний в ведущих, в том числе и международных, школах для каждого ребенка, повысить прозрачность образовательного процесса региона и облегчить коммуникации со всеми участниками образовательного процесса", – прокомментировал директор регионального департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Родители с помощью сервиса узнают об оценках, пропусках, замечаниях и домашнем задании, увидят динамику успеваемости по изменениям средней оценки. Они могут напрямую связаться с учителями по возникшим вопросам в форме переписки и уточнить, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни. Все это позволит принять своевременные меры для исправления ситуации с успеваемостью.

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Стоит также отметить, что это первая комплексная платформа, на которую заведены лучшие поставщики контента в Российской Федерации. Это "Мобильная школа", "Открытая школа", "ЯКласс", "Яндекс.Лицей", "Кодвартс", "Учи.ру" и другие. Педагог во время урока может пользоваться любой из этих систем, комбинировать задания. Ученику, чтобы их выполнить, нужно будет также пользоваться одной платформой.

"Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС Образование Югры)" бесплатна для образовательных учреждений.