Бюджет Перми принят во втором чтении: социальный, ориентированный на инфраструктурные проекты

Бюджет Перми на 2020-2022 г. принят во втором чтении. Бюджет сохранил социальную направленность и ориентирован на реализацию инфраструктурных городских проектов. В городе продолжат исполняться нацпроекты, 19 муниципальных программ, не упадут темпы строительства социальных объектов, ремонта дорог, расселения аварийного жилья.

"Приоритеты - это подготовка города к 300-летию, это решение многолетних накопившихся задач. Мы получаем большие вливания от вышестоящих бюджетов. За счет этого мы построим в предстоящей трехлетке новые школы и детсады", - подчеркнула Наталья Мельник, депутат, руководитель рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта решения Пермской городской думы "О бюджете города Перми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Параметры скорректированного с учетом 151 поправки документа: доходы в 2020 году 37,8 млрд рублей, расходы – 39,1 млрд рублей, в 2021 году доходы достигнут показателя в 41,0 млрд рублей, в 2022 году – 40,4 млрд рублей, расходы в 2021 году запланированы в объеме 41,5 млрд рублей, в 2022 году – 41,1 млрд рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов составит в 2020 году 20,9 млрд рублей, в 2021 году – 23,4 млрд рублей, в 2022 году – 24,3 млрд рублей. Финансовая поддержка из краевого и федерального бюджета увеличена с 11,6 млрд рублей в текущем году до 16,9 млрд рублей в 2020 году.

Инвестиционная составляющая бюджета вырастет с 4,8 млрд рублей в 2019 году до 9,2 млрд. рублей в 2020 году. Средства будут направлены на строительство 5 детских садов – в Мотовилихинском, Кировском и 3 в Дзержинском районе, новые корпуса 9 школ, строительство 2 бассейнов, лыжероллерной трассы, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, реконструкцию Дворца молодежи, а также на переселение граждан из аварийного жилья. В следующем году будет завершено строительство приюта для содержания безнадзорных животных.

При формировании проекта бюджета была учтена индексация на 4% действующих мер социальной поддержки, фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, и впервые заложены средства на увеличение заработной платы "указных" категорий работников учреждений.

Запланированы средства на реализацию двух новых расходных обязательств – предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка и оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, по сравнению с 2019 годом в 2 раза увеличены расходы на благоустройство территории индивидуальной жилой застройки.

В планах – комплексное благоустройство улиц Ленина и Петропавловской, Комсомольского проспекта, реализация проекта "Умный свет", завершение благоустройства набережной Камы, обновление подвижного состава общественного транспорта, ремонт и строительство трамвайных путей, приведение в порядок скверов и парков.

Планируется завершить масштабную реконструкцию улиц Героев Хасана и Революции, провести реконструкцию улицы Карпинского, улицы Маршала Жукова, улицы Плеханова, площади Восстания.

"Мы поставили вопрос о стратегии развития города, и в том числе о ликвидации аварийного ветхого жилья. Уже создана рабочая группа по этому вопросу, в январе продолжим обсуждать пути решения этой проблемы", - отметил депутат Владимир Молоковских.

"Бюджет города на следующую трехлетку крайне амбициозный, серьезные вливания из краевого бюджета, федеральное софинансирование, выросла инвестиционная составляющая. Сейчас наша общая задача – организовать качественную реализацию национальных проектов и подготовку к 300-летию города", - отметил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.