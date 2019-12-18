В Екатеринбурге представителю организации "Суть времени" угрожали расправой

Сегодня в Екатеринбурге неизвестный угрожал представителю движения "Суть времени" Артему Брусницыну расправой по телефону, сообщили Накануне.RU в свердловском отделении "Сути времени".

Угрозы Артему Брусницыну поступили после того, как он подал заявку на аукцион по аренде помещения, который проводит министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. Речь идет о помещении по адресу ул. Розы Люксембург, 19. Представитель "Сути времени" планировал арендовать это помещение для организации культурного центра, чтобы проводить литературные клубы, вечера для любителей отечественной истории и обсуждения классических фильмов мирового кинематографа. Аукцион состоится завтра в 11.00.

Звонивший не представился, однако обратился к Брусницыну по имени и отчеству. Он потребовал сняться с аукциона и пообещал проблемы, в случае отказа. Общественник полагает, что звонивший - один из конкурентов. Он обратился в полицию, также планирует подготовить обращение в прокуратуру с детализацией телефонного разговора.