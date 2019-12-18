В Верхнем Уфалее и Миассе появятся новые резиденты ТОСЭР

Комиссия минэкономразвития Челябинской области одобрила два инвестиционных проекта компаний, претендующих на статус резидентов ТОСЭР "Миасс" и "Верхний Уфалей".

Так, первым резидентом в Миассе может стать ООО "Крутой берег". Компания планирует построить на базе бывшего детского лагеря "Космос" термальный курорт с гостиницей на 120 мест. Объем капитальных вложений для реализации проекта составляет 219,9 млн. руб., будет создано около 70 новых рабочих мест. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце 2021 года.

Второй одобренный проект инициирован компанией "АртМеталл", которая планирует организовать в Верхнем Уфалее производство металлоконструкций и металлоизделий. Общий объем капитальных вложений в инвестпроект составит около 30 млн. руб., планируется создать порядка 60 рабочих мест. Запуск запланировано на 2020 год.

С компаниями будут заключены соглашения. В реестр резидентов ТОСЭР они войдут после одобрения Минэкономразвития РФ.

Добавим, что в настоящий момент в регионе функционируют пять ТОСЭР, в которых реализуется 15 проектов.