В Кургане СК проверит информацию о девушке-инвалиде, маме которой соседи не дают установить в подъезде пандус
В Кургане следователи СК проверяют информацию о девушке-инвалиде, родственникам которой не дают установить в подъезде пандус.
Уже 12 лет мать девушки спускает свою дочь по подъездным лестницам на руках, а соседи не дают установить пандус, так как боятся, что стены не выдержат винтов конструкции и упадут.
Сейчас организована процессуальная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.
Все обстоятельства этой истории будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.