В Кургане СК проверит информацию о девушке-инвалиде, маме которой соседи не дают установить в подъезде пандус

В Кургане следователи СК проверяют информацию о девушке-инвалиде, родственникам которой не дают установить в подъезде пандус.

Уже 12 лет мать девушки спускает свою дочь по подъездным лестницам на руках, а соседи не дают установить пандус, так как боятся, что стены не выдержат винтов конструкции и упадут.

Сейчас организована процессуальная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Все обстоятельства этой истории будут проверены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.