Назначен заместитель прокурора Челябинской области

Заместителем прокурора Челябинской области назначен старший советник юстиции Вячеслав Тиунов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Вячеслав Тиунов родился в поселке Яшкино Кемеровской области. В 1998 году окончил Кемеровский государственный университет. Более 25 лет проходил службу в прокуратуре Кемеровской области, был прокурором Ленинского района Кемерово.

С 2015 года состоял в должности прокурора Заводского района Кемерово.