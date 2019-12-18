04 Октября 2020
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Общество В России За рубежом
Елизавета Пескова (2019) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочка Пескова снова высказалась: "Именно среди русских часто замечаешь хамство и полное отсутствие воспитания"

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова снова высказалась, мягко говоря, неполиткорректно. Досталось русским, устраивающим дебоши во Франции и мешающим спать добропорядочным парижанам (среди которых оказалась ее русская подруга).
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В Instagram Лиза сначала долго вспоминает, как культурно обходятся друг с другом жители французской столицы, предупреждая друг друга о предстоящих шумных гулянках объявлениями в лифте. И затем рассказывает о неспокойных соседях своей подруги Вероники (конечно же, русских), которые очень любили по выходным гулять под Артура Пирожкова.

"Около часа ночи Вероника все же спустилась, постучалась и вежливо попросила русского парня, открывшего дверь, выключить или убавить музыку, объяснив, что людям нужно на учебу и на работу, - пишет Лиза. - Тут вышла сама "алкоголичка" ("Алкоголичка – популярная песня Артура Пирожкова – прим. ред.) и нахальным тоном сказала: "А что это вы такая нервная, а? Вы что, новенькая в Париже? У нас тут вообще-то день рождения дедушки - 80 лет!" И с гордым "*********!" захлопнула дверь. В таких ситуациях люди пишут официальное письмо с жалобой, что Вероника, собственно и сделала спустя полгода".

Дальше, по традиции, Пескова читает мораль: "Тот случай, когда не важно кто ты, какая у тебя фамилия и в какой стране ты живешь. Воспитание не покупается ни за какие деньги К сожалению, у нас в стране многие считают, что образованность - удел обеспеченных "аристократических" семей. Хотя по факту бывает и наоборот. Безусловно, у каждого народа есть как положительные, так и отрицательные представители, но именно среди русских часто замечаешь хамство и полное отсутствие воспитания".

Елизавета Пескова|Фото:instagram.com/stpellegrino

Лиза любит Францию

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Дочка Пескова снова высказалась: "Именно среди русских часто замечаешь хамство и полное отсутствие воспитания"

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Теги: елизавета пескова, париж, эти русские



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