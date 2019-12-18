04 Октября 2020
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Врачи, новоуренгойская больница (2019) | Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале врачи спасли раненую в сердце маленькую девочку

В Новом Уренгое врачи спасли маленькую девочку, которая в результате несчастного случая получила ранение сердца, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала.

Вечером 1 декабря "скорая помощь" доставила в приемный покой ребенка с ранением правого предсердия, полученным в результате несчастного случая. Врачи ушили рану на сердце, кровотечение остановилось. Вся операция длилась 1 час 20 минут, врачам приходилось действовать очень быстро. На случай кровопотери подготовили донорскую кровь.

Подобная операция на сердце ребенку – первая в истории Новоуренгойской больницы. Врачам уже приходилось оперировать сердечные ранения у взрослых, но с детскими травмами в области сердца они столкнулись впервые. Сделавший операцию хирург Леван Инцкирвели отметил, что пациентка - ровесница его дочери.

"Я подумал о ней, когда увидел девочку, надо было принимать решения немедленно. Попросил паузу выдохнуть, когда самое страшное было позади. Спасибо огромное бригаде за поддержку и слаженные действия", - сказал он.

Операцию также делали врач-хирург Сергей Кузьменко, операционная медицинская сестра Наталья Марченко, анестезиологи – реаниматологи Андрей Стиблин и Дмитрий Моисеенко. Маленькая пациентка уже выписана из больницы. Ей предстоит реабилитация.

Врачи, новоуренгойская больница(2019)|Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

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На Ямале врачи спасли раненую в сердце маленькую девочку

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Теги: рана, предсердие, несчастный случай, Леван Инцкирвели, Сергей Кузьменко, Наталья Марченко, Андрей Стиблин, Дмитрий Моисеенко



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