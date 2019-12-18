04 Октября 2020
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Политика В России
Павел Колобков (2016) | Фото: пресс-служба президента России

Министр спорта награжден орденом Александра Невского, подтвердил Песков

В Кремле подтвердили, что министр спорта России Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.

Чиновника поощрили за "лучший в истории чемпионат мира по футболу", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сообщил, что награждение состоялось еще до решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года отстранить Россию от международных соревнований.

Точную дату награждения Песков вспомнить не смог, передает "Интерфакс".

Напомним, на прошлой неделе исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил.

Запрет касается права выступать спортсменам из России на данных соревнованиях под национальным флагом. Кроме того, Россия лишилась на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

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Министр спорта награжден орденом Александра Невского, подтвердил Песков

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Теги: павел колобков, дмитрий песков



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