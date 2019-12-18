04 Октября 2020
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Общество В России Москва
Тимати Гуф (2019) | Фото:youtube.com

Би-би-си нашла у Тимати греческое гражданство

Расследование-биографию Тимура Юнусова, более известного как Тимати, в виде лонгрида опубликовала русская служба Би-би-си. Издание рассказало об отношениях Тимати и власти (в частности – с Кадыровым и Путиным), о бизнесе рэпера и порядках в его холдинге Black Star, а также о некоторых весьма неприятных моментах, например, о клипе про Москву и Собянина, который получил рекордный миллион дизлайков на YouTube.
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Издание пишет со ссылкой на подрядчика, работавшего с рэпером, и его друга, что у Тимати (доверенное лицо Владимира Путина на выборах президента) имеется второе гражданство – греческое. Сам Юнусов на вопрос о паспорте Греции через своего директора передал, что "паспорт был, но закончился несколько лет назад". Тимати не уточнил, идет ли речь о гражданстве или о виде на жительство.

Что касается скандального клипа, то окружение Тимати утверждает: рэпер текст ни с кем не согласовывал и даже шел поперек мнения своего менеджмента, "желая поздравить Москву". Напомним, в песне есть строчки "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "не хожу на митинги, не втираю дичь". По времени выход клипа совпал с акциями протеста в столице в конце лета этого года. О том, что клип требовала удалить и сама мэрия Москвы, Би-би-си говорят сразу три источника, близкие к мэру Сергею Собянину.

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Би-би-си нашла у Тимати греческое гражданство

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Теги: тимати, гражданство, клип про собянина, дружба с кадыровым



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