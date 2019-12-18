В Екатеринбурге улицу Ельцина требуют переименовать в улицу Сталина

В Екатеринбурге начали собирать подписи за переименование улицы Бориса Ельцина в улицу Иосифа Сталина. Как передает корреспондент Накануне.RU, инициатором выступило местное отделение партии "Коммунисты России".

Как сообщил сегодня в своем Facebook руководитель свердловского отделения партии Евгений Емалетдинов, сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина уже стартовал, а в центре города появились соответствующие плакаты.

"В ближайшее время подписи за переименование будут переданы в администрацию Екатеринбурга", - добавил он.

Как сообщало Накануне.RU, в ближайшую субботу в уральской столице состоится митинг, посвященный 140-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.