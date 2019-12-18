04 Октября 2020
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Политика В России
молодежь, интернет (2015) | Фото: mk-turkey.ru

Каждый второй подросток в России подвергается активному деструктивному воздействию в соцсетях - исследование

Каждый второй подросток в России подвергается активному деструктивному воздействию в социальных сетях. Об этом заявил член правления ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Денис Давыдов в Совете Федерации на парламентских слушаниях "О совершенствовании законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
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По его словам, это данные последних исследований организации. И количество подростков, вовлеченных в эту "деятельность", растет. Всего около 40 млн аккаунтов в российских соцсетях находится под влиянием деструктивного контента, из них 7 млн - это подростки.

"Это тяжелая цифра, потому что всего у нас всего чуть менее 11 млн подростков. Речь идет о категории 13–20 лет", - сказал Давыдов.

Зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина отметила, что нередко дети и подростки, которые совершают акты насилия в школе, оказываются очень зависимыми от видеоигр. Она сообщила, что пока не удается отнести компьютерные и видеоигры к информационной продукции, оборот которой должен регулироваться на территории РФ в целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Однако это обязательно нужно сделать, приняв соответствующие поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич согласился с этим мнением и добавил, что обычная практика для западных видеоигр - показывать Россию дикой и отсталой, а также пропагандировать антисоциальный образ жизни.

По его мнению, необходимо регулировать функционирование соцсетей, где "живет большое количество противоправного контента, различных суицидальных и экстремистских групп". И соцсети, которые делают на этом большие деньги, не хотят реализовывать те технологии, которые есть в Европе.

Малькевич рассказал, что в Германии с января 2018 года работает закон, который обязывает крупные сетевые платформы: Facebook, Instagram, Twitter и YouTube - оперативно удалять незаконный контент, признаваемый таковым по 22 разделам уголовного кодекса. Причем речь идет о широком круге высказываний: от оскорбления представителей власти до прямых призывов к насилию. А размер штрафа при этом - до 50 млн евро.

"Наши публицисты "диванных войск" говорят, что хотят жить по европейским стандартам. Однако все соответствующие законы они критикуют. Их позиция - жить, как в Европе, но по нашим либеральным законам", - сказал Малькевич.

Он привел пример, что украинский пранкер Вольнов, который глумится над трагедиями россиян, несмотря на решение решение суда 2017 года об удалении всех связанных с ним групп и сообществ, до сих пор есть в открытом доступе в российских соцсетях. Он призывает принять закон об информационных посредниках, чтобы за контент на площадке отвечал ее хозяин.

(2011)|Фото:canoe.ca

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Каждый второй подросток в России подвергается активному деструктивному воздействию в соцсетях - исследование

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Теги: подростки, соцсети, информация



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