Под Тобольском два рыбака из Свердловской области отравились газом, один погиб

Недалеко от расположенной в Тобольском районе деревни Малая Зоркальцева два рыбака отравились газом, один из них погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

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14 декабря двоих рыбаков нашли в палатке, оба были без сознания. По предварительным данным, два жителя Свердловской области отправились рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку. Чтобы в "жилище" было теплее, включили газовую горелку. Вскоре оба отравились продуктами горения пропана. Медикам удалось спасти лишь одного из пострадавших, второй рыбак умер.

Следователи начали проверку ситуации.