Под Тобольском два рыбака из Свердловской области отравились газом, один погиб
Недалеко от расположенной в Тобольском районе деревни Малая Зоркальцева два рыбака отравились газом, один из них погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
14 декабря двоих рыбаков нашли в палатке, оба были без сознания. По предварительным данным, два жителя Свердловской области отправились рыбачить на реку Иртыш, где разбили палатку. Чтобы в "жилище" было теплее, включили газовую горелку. Вскоре оба отравились продуктами горения пропана. Медикам удалось спасти лишь одного из пострадавших, второй рыбак умер.
Следователи начали проверку ситуации.