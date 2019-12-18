04 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области произошел пожар на территории санатория "Увильды"

На Южном Урале на территории санатория "Увильды" произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ГУ МЧС, сообщение о возгорании в здании на территории санатория поступило в 9.35. Пожар был в подвальном помещении.

В результате инцидента никто не пострадал. Два человека, которые находились в здании, эвакуировались самостоятельно.

"10.20 – локализация и ликвидация открытого горения на площади 70 кв.м. Для ликвидации последствий пожара привлечено 56 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС 31 человек, 10 единиц техники", - рассказали в пресс-центре.

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В Челябинской области произошел пожар на территории санатория "Увильды"

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Теги: пожар, Увильды, санаторий,



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