"При Ельцине такого не было": Зюганов высказался об Орешкине, Левченко, Дерипаске и Грудинине

Глава КПРФ Геннадий Зюганов подвел "неутешительные" итоги года, выступив на последнем в этой сессии заседании Госдумы. Для начала он похвалил парламент: "В этом году дума работала более организованно и продуктивно, Впервые в этом зале начали звучать реальные предложения, а Орешкин (министр экономического развития России – прим. ред.) впервые услышал реальную оценку происходящего (очевидно, имеется в виду критика в адрес министра со стороны спикера ГД Володина – прим. ред.)".

Но затем лидер коммунистов заявил об угрозе экономического и политического кризиса, если президент страны не проявит волю. "Я жду его (Путина – прим. ред.) выступления (имеется в виду пресс-конференция президента 19 декабря – прим. ред.) с большой надеждой. Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны – гигантские ресурсы замороженные, на которых мы сидим. А с другой – страна продолжает нищать, она то тонет, то горит, то взрывается".

Зюганов оценил уходящий год по десяти ключевым позициям и событиям. Во-первых, он раскритиковал финансовую политику: "Этот год вынес приговор финансово-экономическому курсу, который не позволяет стране вылезти в пятерку ведущих экономик". Во-вторых, политик обратил внимание на ситуацию в здравоохранении: "Жуткое впечатление на меня произвели очереди за инсулином. Полумертвому человеку не досталось лекарство, которое есть в стране. За такое надо ставить к стенке, извините".

Из-за перебоев с инсулином люди начали в этом году выходит на митинги

Лидер КПРФ заявил о проблеме вымирания ("300 тысяч человек составят потери по году. Это как население моего родного Орла. Считайте, с лица страны исчез такой город, как Орел"), об отсутствии сплоченности и запросе на справедливость. "Какая сплоченность, если у нас миллиардеров только становится больше? Посмотрите опросы: 93% требуют справедливости, их уже не волнует стабильность. Думаете, у нас не будет как во Франции? Если наши выйдут, они не уйдут, пока всех не повесят", - пригрозил Зюганов.

Он назвал "стыдобушкой" технологическое отставание и раскритиковал истощение плодородных земель, вспомнив о недавнем снятии с поста губернатора Иркутской области однопартийца Левченко: "Левченко начал подымать эти поросшие бурьяном гектары – его сняли". Отдельно он упомянул о неработающих ресурсах. "8 трлн профицит, но медицина и образование при этом – на полуголодном пайке", - заметил глава КПРФ.

Грудининский совхоз им. Ленина

Он призвал перенимать опыт народных предприятий: "Съездите к Грудинину, гляньте на его поля, школы, детские сады!", а также упомянул о разгуле бандитизма: "При Ельцине такого не было!". Зюганов заметил, что устойчивость политической системы нарушается: "Начали мочить всех подряд. Со мной, например, в начале года стал судиться Дерипаска. Пять месяцев я отбивался от судов".

Закончил свое выступление политик все-таки на позитивной ноте – он призвал подготовленными подойти к празднованию 75-летия Победы и 150-летия Ленина.